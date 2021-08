Пройшло фінальне жеребкування Кубка Африканських націй

Жеребкування Кубка африканських націй вилилася в серію захоплюючих протистоянь, в першу чергу Марокко проти Гани, Нігерії з Єгиптом, Алжиру з Кот-д’Івуаром і Тунісу з Малі.

17 серпня відбулося жеребкування Кубка африканських націй 2021 року. Спочатку процедура повинна була відбутися 25 червня. Однак вона була перенесена через Covid-19.

У плей-офф виходять команди, що зайняли в групах перше і друге місце, а також чотири найкращі команди, що зайняли треті місця (команди, що виходять з третього місця, визначаються за кількістю очок, набраних в групі). Додаткові показники за однакової кількості очок у 2 і більше команд.

Турнір пройде в Камеруні з 9 січня по 6 лютого 2022 року.

Групи розподілилися наступним чином:

Група A: Камерун, Буркіна-Фасо, Ефіопія і Кабо-Верде

Група B: Сенегал, Зімбабве, Гвінея і Малаві

Група C: Марокко, Гана, Коморські Острови і Габон

Група D: Нігерія, Єгипет, Судан і Гвінея-Бісау

Група E: Алжир, Сьєрра-Леоне, Екваторіальна Гвінея і Кот д’Івуар

Група F: Туніс, Малі, Мавританія і Гамбія.

