ГоловнаЄГИПЕТПройшло фінальне жеребкування Кубка Африканських націй
ЄГИПЕТСпорт

Пройшло фінальне жеребкування Кубка Африканських націй

Гліб Парфененко
Пройшло фінальне жеребкування Кубка Африканських націй

Жеребкування Кубка африканських націй вилилася в серію захоплюючих протистоянь, в першу чергу Марокко проти Гани, Нігерії з Єгиптом, Алжиру з Кот-д’Івуаром і Тунісу з Малі.

17 серпня відбулося жеребкування Кубка африканських націй 2021 року. Спочатку процедура повинна була відбутися 25 червня. Однак вона була перенесена через Covid-19.

У плей-офф виходять команди, що зайняли в групах перше і друге місце, а також чотири найкращі команди, що зайняли треті місця (команди, що виходять з третього місця, визначаються за кількістю очок, набраних в групі). Додаткові показники за однакової кількості очок у 2 і більше команд.

Турнір пройде в Камеруні з 9 січня по 6 лютого 2022 року.

Групи розподілилися наступним чином:
Група A: Камерун, Буркіна-Фасо, Ефіопія і Кабо-Верде
Група B: Сенегал, Зімбабве, Гвінея і Малаві
Група C: Марокко, Гана, Коморські Острови і Габон
Група D: Нігерія, Єгипет, Судан і Гвінея-Бісау
Група E: Алжир, Сьєрра-Леоне, Екваторіальна Гвінея і Кот д’Івуар
Група F: Туніс, Малі, Мавританія і Гамбія.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинапожежаПравила в'їздуземлетрусАзія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International