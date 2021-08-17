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Прошла финальная жеребьевка Кубка Африканских наций

Глеб Парфененко
Прошла финальная жеребьевка Кубка Африканских наций

Жеребьевка Кубка африканских наций вылилась в серию захватывающих противостояний, в первую очередь Марокко против Ганы, Нигерии с Египтом, Алжира с Кот-д’Ивуаром и Туниса с Мали.

17 августа состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2021 года. Сначала процедура должна была состояться 25 июня. Однако она была перенесена из Covid-19.

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе). Дополнительные показатели при равенстве очков в 2 и более команд.

Турнир пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Группы распределились следующим образом:
Группа A: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия и Кабо-Верде
Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея и Малави
Группа C: Марокко, Гана, Коморские Острова и Габон
Группа D: Нигерия, Египет, Судан и Гвинея-Бисау
Группа E: Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея и Кот д’Ивуар
Группа F: Тунис, Мали, Мавритания и Гамбия.

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