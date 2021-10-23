Більше 1200 туристів стали свідками вирівнювання сонця на обличчі царя Рамзеса II в Абу-Сімбелі

Близько 1 270 туристів, включаючи 520 єгиптян, спостерігали в п’ятницю вранці вирівнювання сонця на обличчі царя Рамзеса II в храмі Абу-Сімбел в Асуані.

Сонце падає перпендикулярно на обличчя статуї Рамзеса II двічі на рік – 22 жовтня і 22 лютого.

Директор відділу старожитностей Асуана і нубі Абдель Монейм Саїд підтвердив, що явище почалося в 5:53 ранку і тривало 23 хвилини.

Він додав, що його спостерігали понад 81 громадських діяча.

22 лютого і 22 жовтня сонячне світло також висвітлив статуї богів сонця Ре-Хорахте і Амон-Ре, що стоять поруч з Рамзеса II.

Ці статуї стоять в компанії фиванского бога темряви Птаха, який весь рік залишається в тіні.