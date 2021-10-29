Основна проблема – скрізь брудно: турагент описав відпочинок туристів у Єгипті

Типові проблеми туристів в Єгипті, а також конкретні звіти про неприємності привела на своєму каналі в Яндекс.Дзен російська представниця турагентів. За її словами, до повернення російських туристів готові далеко не всі готелі, а підвищений попит і ціна, що поки що залишається високою, призводить до реалізації повного «неліквіду».

Вже після повернення перших «пакетних» туристів у травні було зрозуміло, що не всі готелі підготувалися до зустрічі з нами. Були численні скарги на харчування та сервіс навіть у тих готелях, де із цим ніколи не було проблем», – розповіла турагент. При цьому, за її словами, до повноцінного відкриття ситуація не покращилась. «При підборі туру волосся “дибом встає”))) від прочитаного у відгуках туристів. Основна проблема – бруд скрізь! І не тільки в номері, а й на території, і в основному ресторані (посуд стосується також). Прибирання в кімнатах із перебоями, зміну білизни іноді просто не дочекаєшся. В’янучий номерний фонд – ще одна гостра проблема єгипетських готелів», – заявила вона. Також туристи скаржаться на якість приготованих страв. При цьому деякі готелі, за її словами, «намагаються утримати колишній рівень», але «цінник тримають пристойний».

Далі експерт розповіла живий приклад від туристів, які потрапили до «некондиції». «Нещодавно мої туристи повернулися із Шарм-ель-Шейху. Вибирали готель довго, за сумою проходили лише у «некондицію». Вирішили вибрати найкращий із найгірших))). Спиралися виключно на відгуки. У результаті вийшов SIVA SHARM 4* на тиждень у першій половині жовтня. За тур заплатили 31 500 гривень за двох дорослих», – каже вона.

За словами туристів із плюсів готелю виявилися симпатична територія, розташування, гарний риф. Все інше – гнітюче. «У готелі були вже в обід, заселили насилу о 18-00 у додатковий корпус. Виглядав він занедбаним. Поламані дверцята у шафі, ледве тепла вода з обох кранів, відсутність холодильника та товстий шар пилу. Кондиціонер не працював. Звернулися на рецепшен із проханням відремонтувати, реакції нуль», – розповідають туристи. За їхніми словами, прибиратися в номер прийшли в останній день відпочинку, хоча в основному корпусі з прибиранням було краще, комусь навіть “крутили лебедів”.

«Народ бунтував постійно, скандали були щодня. У ресторані шалені черги. Їжа із серії «голодним не залишишся». Столи не протирали. Реально брудно скрізь. Туристи вже почали загрожувати адміністрації готелю, що напишуть скаргу до Всесвітньої організації охорони здоров’я. Через пару днів все почало змінюватися на краще», – заявила турагент. Вона залишається оптимістом і запевняє, що дайте готелю час, і він ще покаже вищий клас. Але поки що показує лише невдоволення. «Туристи вважали таку ціну за тур невиправдано високою. Але, на жаль, на момент покупки вартість турів до Єгипту була завищена через великий попит. «От за 22500 грн. за двох ми взагалі б не парилися» – сказали мені туристи», – додає вона.

Ще одна проблема Єгипту – повернення. «Проходження формальностей в аеропорту Шарм-ель-Шейха – це окрема тема. Паспорт перевірили разів у 10. Кілька разів доглядали. Рейс трохи затримали і в цьому натовпі туристи провели загалом 7,5 години. З дітьми – ну це просто немислимо», – пише автор блогу.