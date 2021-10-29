Основная проблема – везде грязно: турагент описал отдых туристов в Египте

Типичные проблемы туристов в Египте, а также конкретные отчеты о неприятностях привела на своем канале в Яндекс.Дзен российская представительница турагентов. По ее словам, к возвращению российских туристов готовы далеко не все отели, а повышенный спрос и цена, что пока остается высокой, приводит к реализации полного «неликвида».

Уже по возвращении первых «пакетных» туристов в мае было ясно, что не все отели подготовились к встрече с нами. Были многочисленные жалобы на питание и сервис даже в гостиницах, где с этим никогда не было проблем», — рассказала турагент. При этом, по ее словам, до полноценного открытия ситуация не улучшилась. «При подборе тура волосы «дыбом встают»))) от прочитанных в отзывах туристов. Основная проблема – грязь везде! И не только в номере, но и на территории, и в основном ресторане (посуда касается также). Уборка в комнатах с перебоями, смену белья иногда просто не дождешься. Увядающий номерной фонд — еще одна острая проблема египетских гостиниц», — заявила она. Также туристы жалуются на качество приготовленных блюд. При этом некоторые отели, по ее словам, «стараются удержать прежний уровень», но «ценник держат приличный».

Далее эксперт рассказала живой пример от туристов, попавших в «некондицию». «Недавно мои туристы вернулись из Шарм-эль-Шейха. Выбирали гостиницу долго, по сумме проходили только в «некондицию». Решили выбрать лучший из самых худших))). Опирались исключительно на отзывы. В результате получился SIVA SHARM 4* в неделю в первой половине октября. За тур заплатили 31 500 гривен за двоих взрослых», – говорит она.

По словам туристов из плюсов отеля оказались симпатичная территория, расположение, хороший риф. Все остальное – удручающее. «В отеле были уже в обед, заселили с трудом в 18-00 в дополнительный корпус. Выглядел он заброшенным. Поломанная дверца в шкафу, чуть теплая вода из обоих кранов, отсутствие холодильника и толстый слой пыли. Кондиционер не работал. Обратились на рецепшен с просьбой отремонтировать реакции нуль», — рассказывают туристы. По их словам, убираться в номер пришли в последний день отдыха, хотя в основном корпусе с уборкой было лучше, кому-то даже «крутили лебедей».

«Народ бунтовал постоянно, скандалы были каждый день. В ресторане безумные очереди. Еда из серии «голодным не останешься». Столы не протирали. Реально грязно везде. Туристы уже начали угрожать администрации гостиницы, которые напишут жалобу во Всемирную организацию здравоохранения. Через пару дней все начало меняться к лучшему», – заявила турагент. Она остается оптимистом и уверяет, что дайте отелю время, и он покажет еще высший класс. Но пока показывает только недовольство. «Туристы считали такую ​​цену за тур неоправданно высокой. Но, к сожалению, на момент покупки стоимость туров в Египет была завышена из-за большого спроса. «Вот за 22500 грн. за двоих мы вообще бы не парились» – сказали мне туристы», — добавляет она.

Еще одна проблема Египта – возвращение. «Прохождение формальностей в аэропорту Шарм-эль-Шейха – это отдельная тема. Паспорт проверили раз в 10. Несколько раз ухаживали. Рейс немного задержали и в этой толпе туристы провели всего 7,5 часа. С детьми – ну это просто немыслимо», – пишет автор блога.