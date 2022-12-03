Названо головні причини, які повністю зупинять туризм у популярних у українців туристичних країнах

Країни, найбільш залежні від туризму, перебувають у зоні найбільшого ризику через зміни клімату. Такий прогноз від Всесвітньої ради з подорожей та туризму транслюють туристичні ЗМІ. У зоні ризику зокрема може бути Близький Схід — від Єгипту, Ізраїлю та Йорданії і далі до країн Перської затоки. Причина — зростання температури, нестача води та стихійні лиха, які загрожують зі зміною клімату.

У Єгипті, як запевняють експерти, «підвищення температури» вже пошкодило навіть деякі із знаменитих пам’яток у Луксорі та змінило колір археологічного каміння. Знамениті курорти Червоного моря та коралові рифи Єгипту, що користуються популярністю у дайверів, досі уникли гніву зміни клімату, але в міру підвищення температури природні умови на Червоному морі ризикують стати екстремальними – у такій спеці не виживуть ні люди, ні корали.

У Йорданії, де туризм є одним із основних джерел іноземної валюти і другим за величиною роботодавцем ситуація вже лякає — посуха призводить до відсутності води. Те ж Мертве море, наприклад, скорочується на понад метр на рік, його берегова лінія відступає. Рівень води в річці Йордан також знижується – зараз це “каламутний струмок”, пишуть експерти.

Вода в цих умовах несе й іншу небезпеку – у листопаді 2018 року рідкісні зливи затопили Петру, цінну туристичну пам’ятку Йорданії та об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що змусило евакуювати майже 4000 туристів. На щастя, ніхто не загинув — але подібні НП неодноразово призводили до жертв, зокрема, в сусідньому Ізраїлі.

«Управління ООН щодо зниження ризику стихійних лих прогнозує 40-відсоткове збільшення числа стихійних лих у всьому світі протягом наступного десятиліття. На минулому місяці форумі «Світ для подорожей», що проходив у Німі, Франція, Паола Альбріто, новий директор офісу ООН, підрахувала, що до 2030 року відбуватиметься близько 560 стихійних лих на рік, і кожне з них буде «більшим і масштабним» чим те, що ми переживаємо зараз», – запевняють кліматологи.

Втім, поки що туристів нічого не відлякує. Катар зібрав масу туристів на чемпіонат світу, Єгипет, Йорданія і навіть Саудівська Аравія зростають над «допандемійними» показниками, а загалом Всесвітня рада з подорожей та туризму прогнозує, що до 2030 року туризм зростатиме в середньому на 11% на рік, що зробить його найшвидше зростаючим сектором на Близькому Сході.