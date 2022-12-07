Що не можна їсти на шведському столі в Єгипті

Не секрет, що ризик отруєння у спекотних країнах зростає у рази. Тому з їжею та напоями потрібно бути дуже акуратними. Особливо якщо ви харчуєтеся в ресторані і не впевнені в походженні продуктів. Існує кілька правил того, що потрібно оминати стороною на шведському столі, якщо ви не хочете отримати отруєння. Про них – у матеріалі “ДІП”.

Воду зі глеків

У жодному разі не пийте в Єгипті воду з глеків, тому що ви не можете знати її походження. Справа в тому, що нерідко готельєри пропонують туристам воду з-під крана, яка не була очищена відповідним чином. Завжди вживайте воду виключно з пляшок і перевіряйте, чи вона спочатку була закрита.

Фрукти, нарізані шматочками

Якщо ви хочете взяти на шведському столі фрукти, краще беріть цілісні плоди або ті, які принесли. Невідомо, як вони були очищені та чим розрізані. Цілком можливо, що шматочки фруктів могли довго лежати в теплому приміщенні. У такому разі в них розростатимуться бактерії. Це може призвести до зараження і розладу кишечника.

Страви з яєць

Не завжди готельєри використовують яйця першої свіжості для приготування різноманітних страв. У приготовленому вигляді визначити їхню свіжість неможливо. Крім того, невідомо, як довго яйця знаходилися у приготовленому стані, а вони дуже швидко псуються. Тому не варто ризикувати та вживати ці страви на шведському столі.

Десерти з кремом

Краще не вживати десерти з кремом чи вершками, тому що вони завжди повинні зберігатися в холодильнику. На десерти на шведському столі попит завжди невеликий, тому вони стоять у задушливому приміщенні досить довго. Існує ризик того, що страва потрапить у ваш організм зіпсованою, а через велику кількість цукру та інших підсолоджувачів ви цього не помітите.

Сиру рибу та суші

Не варто захоплюватися стравами із сирої риби на шведському столі. Якщо ви не відпочиваєте в дуже дорогому готелі, ймовірність того, що ви харчуватиметеся свіжою рибою, дуже низька. Тому навіть якщо ви великий шанувальник японської кухні, ризикувати своїм здоров’ям не варто.