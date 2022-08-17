Над Єгиптом очікується сильний циклон: туристів попередили на вулицю або пляж взагалі не виходити

«Тривала сезонна депресія», тобто область зниженого атмосферного тиску, визначатиме найближчим часом погоду над Єгиптом, у тому числі і на курортах. Про це заявив у єгипетських ЗМІ Манар Ганем, член Медіа-центру Головного управління метеорології Єгипту.

Наслідком цієї гості, яка йде до Єгипту з Індії, стане значне збільшення вологості протягом денного часу, яке, запевняють єгиптяни, допомагає краще переживати високі температури. Втім, це досить дивне пояснення, бо спеку легше переносити саме за низької вологості.

Також індійська депресія стане причиною появи сильного вітру над усією територією Єгипту у вечірній час. Який, з одного боку, охолодить туристів, з іншого — приведе до високих хвиль на Червоному морі, що може перешкодити морським екскурсіям та відпочинку на морі: внаслідок хвиль, заввишки 2.5 метри, вже навіть закрито порт Шарм-ель-Шейха.

Щодо погоди, то у Шарм-ель-Шейху цього тижня очікується сильна спека — до +37-38 градусів. Вночі охолонутися теж не вийде – буде не нижче +29. Туристів також попереджають про активне сонце: вдень краще на вулицю чи пляж взагалі не виходити.

У Хургаді трохи «прохолодніше»: вдень близько +35-36, вночі – ті ж +29. Вода у Червоному морі також прогріта до +29 градусів. До речі, це все ж таки прохолодніше, ніж у куди більш північної Анталії. Подробиці читайте у матеріалі «В Анталії туристи втратили можливість охолонути в морі».