На узбережжі Туреччини туристи втратили можливість охолоджуватися в морі

Спека посилилася на Анталійському узбережжі Туреччини. Причому настільки, що тепер туристи не мають можливості охолоджуватися в Середземному морі, оскільки температура морської води на курортах Туреччини перевищила температуру повітря і досягла +31°C.

У той же час стовпчик термометра, що вимірює значення повітря, впевнено тримається на позначці +30°C. На тижні з 15 по 21 серпня синоптики попередили про підвищення температури повітря до +33°C, яке відбудеться ближче до вихідних.

З понеділка по п’ятницю вдень утримається спека: +30°C. Вночі – не менше 26°C. У найближчі 10 днів очікується незначне зниження температури води в морі в Анталії – до +29.4°C.

При цьому вологість повітря також значно зросла, досягнувши позначки 70 відсотків. Місцеві та закордонні відпочиваючі, що втомилися від спеки, зранку виходять на всесвітньо відомий пляж Коньяалти у спробі відпочити у морській воді, хоч і без особливого результату.

За даними за 10-річний період, середня температура води в серпні в Анталії становила +29.3°С, мінімальна – +28.2°С, а максимальна +31°С. Взимку температура на узбережжі головного курорту країни в середньому тримається на позначці +18.3°С, навесні – +18.8°С, влітку – +27.5°С, восени – +25.4°С. Купальний сезон в Анталії триває з травня до грудня.

Раніше DIP писав, що “Туристів попередили про небезпеку турів до Туреччини“.