На курортах Єгипту для туристів змінилися правила щодо алкоголю

На курортах Єгипту – у Хургаді та Шарм-ель-Шейху, для туристів змінилися правила щодо алкоголю. Це стосується спиртного, придбаного в магазинах Duty Free, які туристи можуть відвідати не лише в аеропорту, а й на популярних пішохідних вулицях курортів протягом перших двох діб перебування в країні пірамід. Подробиці туристам розповіли експерти туроператора “Тез Тур”.

«З лютого 2023 року в магазинах Duty Free в Єгипті збільшено ліміт відпустки продукції. Наразі алкогольні напої можна придбати з розрахунку до двох літрів на паспорт, цигарки – до двох блоків», – повідомили експерти туроператора. Також вони нагадали туристам ще одну новацію — при купівлі їм доведеться також сплатити митний збір у розмірі 1% вартості спиртного, але не менше 13 доларів США за літр.

При цьому відвідати магазини Duty Free туристи зможуть не лише у зонах вильоту та прибуття міжнародних аеропортів. «У Хургаді та Шарм-ель-Шейху функціонують міські магазини Duty Free, в яких можна здійснити покупки протягом 48 годин (2 дні, включаючи день прильоту) після прибуття до Єгипту при пред’явленні паспорта зі штампом про в’їзд», – зазначили у прес-службі. службі Tez Tour. І уточнили для туристів такі подробиці:

В Шарм-ель-Шейху один з магазинів Duty Free розташований у центральній бухті Наама-Бей у будівлі готелю Kahramana на вулиці Hussein Salem і ще два – на площі Сохо (Soho Square) в районі El Nabq та в районі Old Market (бухта Шарм-ель-Майя).

У Хургаді та Ель-Гуні також функціонує кілька міських магазинів Duty Free, один з них розташований на туристичному променаді Хургади в районі готелів Sindbad і Siva Grand Beach.

«Нагадаємо, що ввозити до Єгипту більше однієї пляшки спиртного будь-якої міцності на людину заборонено (об’єм пляшки також не повинен перевищувати 1,5 л). При виході з аеропорту весь багаж сканується і у разі виявлення надлишків алкоголю його можуть вилучити», – також попередили туристів представники туроператора.