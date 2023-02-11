Всі розділи
ГоловнаЄгипетНа курортах Єгипту для туристів змінилися правила щодо алкоголю
ЄгипетТуризм

На курортах Єгипту для туристів змінилися правила щодо алкоголю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На курортах Єгипту для туристів змінилися правила щодо алкоголю

На курортах Єгипту – у Хургаді та Шарм-ель-Шейху, для туристів змінилися правила щодо алкоголю. Це стосується спиртного, придбаного в магазинах Duty Free, які туристи можуть відвідати не лише в аеропорту, а й на популярних пішохідних вулицях курортів протягом перших двох діб перебування в країні пірамід. Подробиці туристам розповіли експерти туроператора “Тез Тур”.

«З лютого 2023 року в магазинах Duty Free в Єгипті збільшено ліміт відпустки продукції. Наразі алкогольні напої можна придбати з розрахунку до двох літрів на паспорт, цигарки – до двох блоків», – повідомили експерти туроператора. Також вони нагадали туристам ще одну новацію — при купівлі їм доведеться також сплатити митний збір у розмірі 1% вартості спиртного, але не менше 13 доларів США за літр.

При цьому відвідати магазини Duty Free туристи зможуть не лише у зонах вильоту та прибуття міжнародних аеропортів. «У Хургаді та Шарм-ель-Шейху функціонують міські магазини Duty Free, в яких можна здійснити покупки протягом 48 годин (2 дні, включаючи день прильоту) після прибуття до Єгипту при пред’явленні паспорта зі штампом про в’їзд», – зазначили у прес-службі. службі Tez Tour. І уточнили для туристів такі подробиці:

  • В Шарм-ель-Шейху один з магазинів Duty Free розташований у центральній бухті Наама-Бей у будівлі готелю Kahramana на вулиці Hussein Salem і ще два – на площі Сохо (Soho Square) в районі El Nabq та в районі Old Market (бухта Шарм-ель-Майя).
  • У Хургаді та Ель-Гуні також функціонує кілька міських магазинів Duty Free, один з них розташований на туристичному променаді Хургади в районі готелів Sindbad і Siva Grand Beach.

«Нагадаємо, що ввозити до Єгипту більше однієї пляшки спиртного будь-якої міцності на людину заборонено (об’єм пляшки також не повинен перевищувати 1,5 л). При виході з аеропорту весь багаж сканується і у разі виявлення надлишків алкоголю його можуть вилучити», – також попередили туристів представники туроператора.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму