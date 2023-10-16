Стюардеса назвала саму невигідну покупку у duty free

Багато людей вірять, що магазини duty free в аеропортах є чудовим місцем для вигідних покупок. Однак насправді це один із найбільших міфів для мандрівників.

Які речі ніколи не слід купувати в аеропортах перед польотом, розповіла у своєму блозі для Sun Online Travel досвідчена стюардеса.

За її словами, найпопулярнішим товаром, який насправді невигідно купувати в магазинах безмитної торгівлі в аеропортах, є шоколад.

“І найжахливіше, що це навіть не хороший шоколад, а пересічна річ, яку можна знайти в магазинах усюди. Він часто буває в плитках нового розміру або величезних упаковках, які стоять цілий стан. Це така помилкова економія, і я не розумію, чому ніхто досі цього не зрозумів”, – пояснила вона.

Також, за її словами, в аеропортах навряд чи вдасться купити за вигідними цінами парфуми та сувеніри.

“Я думаю, проблема в тому, що польоти насправді все ще трапляються досить рідко, і більшість людей літають, можливо, тільки один або два рази на рік. Тому, коли вони опиняються в аеропорту, передчуття свята бере над ними гору, і вони навіть не думають перевіряти”, – ділиться думками стюардеса.

Автор блогу вважає, що багато мандрівників роблять покупки в аеропортах тільки щоб купити там щось, хоча насправді ці речі їм взагалі не потрібні.