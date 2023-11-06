У Венесуелі російським туристам перестали продавати алкоголь

В аеропорту венесуельського острова Маргарита запровадили особливі правила продажу алкоголю у дьюті-фрі для російських туристів.

Острів Маргарита (ісп. Isla Margarita) – найбільший острів Венесуели, розташований у південній частині Карибського моря. Знаходиться він всього за 40 км від материкової Венесуели і вважається одним із найкрасивіших місць країни, де люблять відпочивати як місцеві, так і іноземні туристи.

Колись острів був обов’язковим пунктом відвідування у програмах багатьох європейських туроператорів, проте через тяганину з місцевими державними органами більшість авіакомпаній відмовилися від польотів у це райське місце.

Однією з небагатьох авіакомпаній, які досі виконують рейси на острів Маргарита, залишається російська компанія Nordwind Airlines. Завдяки цьому, а також у зв’язку з введеними обмеженнями та санкціями в багатьох країнах світу, потік російських туристів на венесуельський острів Маргарита за останні півтора роки помітно збільшився.

Однак наприкінці жовтня у місцевому аеропорту вирішили обмежити права росіян – тепер алкоголь, куплений у магазинах Duty free, російські громадяни можуть отримати лише за кілька хвилин до вильоту. Купити алкоголь можна і раніше, але при покупці туристам видадуть спеціальний паперовий талон, який можна обміняти на „заповітну пляшечку“ вже безпосередньо перед посадкою на борт літака. Щоправда, це стосується лише міцного алкоголю, пиво видається без талонів.

Рішення було ухвалено після того, як сталося кілька гучних скандалів із російськими туристами, які розпивають куплений алкоголь у залі очікування. За словами представника аеропорту, російські туристи напивалися настільки, що були не в змозі відлетіти додому або влаштовували бійки.