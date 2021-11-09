«Ми піклуємось про вас у Єгипті:» Луксор запускає свій найбільший проект медичного туризму

Головне управління охорони здоров’я Єгипту оголосило в суботу про запуск найбільшої програми медичного туризму зі своїх лікарень у Луксорі.

Цей крок поступається двом великими подіям в губернаторстві в найближчі дні: відкриття Алеї Сфінксів та Всесвітній день міст.

Глава відомства Ахмед аль-Собкі повідомив, що його влада підписала найбільший протокол співпраці з однією з провідних національних компаній медичного туризму.

Таким чином, в рамках нової системи комплексного медичного страхування впроваджуватимуться його програми з різних медичних спеціальностей у лікарнях влади в перших п’ятизіркових відділеннях лікувальних готелів.

Собкі пояснила, що туристів будуть завозити на лікування до лікарень влади відповідно до міжнародних стандартів під егідою запущеного владою бренду «Ми піклуємось про вас у Єгипті».

За його словами, вперше ця програма медичного туризму буде реалізована з регуляторними механізмами на основі затверджених медичних закладів, які надають медичні послуги за міжнародними стандартами.

За його словами, система надаватиме передові медичні та терапевтичні послуги та операції, додавши, що багато готельних номерів у лікарнях оснащені новітнім обладнанням.

Крім того, він має на меті привезти пацієнтів з Африки, Лівії, Ємену та великої кількості дружніх країн.

Собкі зазначив, що лікарні Головного управління охорони здоров’я є ядром медичного туризму, і зазначила, що цей проект є першим кроком до місця влади у світовому медичному туризмі.

Оскільки великі події притягують до Луксор більше туристів, Собкі запевнила, що докладаються всі зусилля для підготовки лікарень та медичних послуг.

Собкі зазначив, що у великих аеропортах і портах будуть створені офіси медичного туризму для прийому іноземних делегацій та надання їм максимально якісних послуг.

Він додав, що влада також надаватиме медичні послуги у співпраці з провідними іноземними експертами за своїми спеціальностями.

У заяві влади сказано, що будуть запроваджені нові послуги, такі як операції з пересадки нирок, печінки та кісткового мозку, на додаток до зусиль по запровадженню послуг річкового транспорту та повітряної швидкої допомоги для критичних випадків, які потребують швидкого транспортування.