Главное управление здравоохранения Египта объявило в субботу о запуске крупнейшей программы медицинского туризма из своих больниц в Луксоре.

Этот шаг уступает двум большим событиям в губернаторстве в ближайшие дни: открытие Аллеи Сфинксов и Всемирному дню городов.

Глава ведомства Ахмед аль-Собки сообщил, что его власти подписали самый большой протокол сотрудничества с одной из ведущих национальных компаний медицинского туризма.

Таким образом, в рамках новой системы комплексного медицинского страхования будут внедряться его программы по разным медицинским специальностям в больницах власти в первых пятизвездочных отделениях лечебных гостиниц.

Собки объяснила, что туристов будут завозить на лечение в больницы власти в соответствии с международными стандартами под эгидой запущенного властями бренда «Мы заботимся о вас в Египте».

По его словам, впервые эта программа медицинского туризма будет реализована с регуляторными механизмами на основе утвержденных медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги по международным стандартам.

По его словам, система будет предоставлять передовые медицинские и терапевтические услуги и операции, добавив, что многие гостиничные номера в больницах оснащены новейшим оборудованием.

Кроме того, он намерен привезти пациентов из Африки, Ливии, Йемена и большого количества дружественных стран.

Собки отметил, что больницы Главного управления здравоохранения являются ядром медицинского туризма и отметила, что этот проект является первым шагом к месту власти в мировом медицинском туризме.

Поскольку большие события привлекают в Луксор больше туристов, Собки заверила, что прилагаются все усилия для подготовки больниц и медицинских услуг.

Собки отметил, что в крупных аэропортах и ​​портах будут созданы офисы медицинского туризма для приема иностранных делегаций и предоставления им максимально качественных услуг.

Он добавил, что власти также будут оказывать медицинские услуги в сотрудничестве с ведущими иностранными экспертами по своим специальностям.

В заявлении властей говорится, что будут введены новые услуги, такие как операции по пересадке почек, печени и костного мозга, в дополнение к усилиям по внедрению услуг речного транспорта и воздушной скорой помощи для критических случаев, требующих быстрой транспортировки.