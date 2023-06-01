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Люди виходять і падають: у Єгипті зафіксовано позамежні температури, туристів закликають ховатися у готелях

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Люди виходять і падають: у Єгипті зафіксовано позамежні температури, туристів закликають ховатися у готелях

Спека, що накрила Єгипет, спричинила те, що Метеорологічне управління Єгипту випустило для туристів окреме попередження. “Люди виходять з автобуса і падають”, – прокоментували туристи ситуацію в Луксорі, де температура наближається до +45.

Незвичні жителі півночі не витримують контрасту між кондиціонованою прохолодою автобуса і неймовірною спекою на вулиці. Тож найближчими днями — а спека протримається кілька днів — туристів закликають ховатися від спеки та ймовірних курних бурь у готелях, і по можливості не робити далеких поїздок на екскурсії.

За визначенням метеорологів «дуже жарко» зараз не тільки на Південному Синаї та курортному узбережжі Червоного Моря. До цих регіонів потрапив і Каїр — там у п’ятницю «зашкалить» за +40, прогноз обіцяє +43. Тобто у Великих Пірамід туристів чекає пекло.

Ще гірша ситуація в Луксорі — там нижче +40 стовпчик термометра не опуститься весь тиждень, а здебільшого спека балансує у +43-44 градусів, які є всерйоз небезпечними для «неадаптованих» туристів. «Люди виходять з автобуса і падають (непритомніють від спеки). Нам доводиться заносити їх назад і надавати першу допомогу», – розповідає про ситуацію, що неодноразово повторювалася, один з місцевих гідів.

Що стосується курортів – там спека трохи поміркованіша – у Хургаді максимум, до якого підніметься термометр – +36, у Шарм-ель-Шейху – +37. Вночі, правда, охолонутися не вдасться — вночі також доходить до +30. Вода у морі – +26 градусів. Однак відпочиваючих закликають по можливості не виходити з готелів у найспекотніший годинник, особливо на пляж, під «екстремально активне» сонце.

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