Лідери Єгипту і України обговорили двосторонні відносини, регіональні кризи

У суботу президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі прийняв по телефону свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб обговорити кілька тем, що становлять взаємний інтерес.

В ході розмови обговорювалися шляхи зміцнення двосторонніх відносин, особливо економічних, інвестиційних і торгових, на додаток до просування співпраці в сфері безпеки між двома країнами для забезпечення спільних інтересів.

Обидва лідери також розглянули останні події по ряду регіональних і міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес.

Під час бесіди президент Ас-Сісі високо оцінив динаміку, досягнуту за останній час в двосторонніх відносинах між Єгиптом і Україною, наголосивши своє прагнення поліпшити ці відносини, включивши в них різні можливі аспекти співпраці.

Він також наголосив на зацікавленості Єгипту у співпраці з Україною в галузі харчової промисловості, пшеничних елеваторів, портів, енергетики і туризму, а також у створенні спільних інвестиційних проектів.

У свою чергу, президент України підтвердив готовність своєї країни координувати і консультуватися з Єгиптом в різних областях, з метою зміцнення відносин співробітництва між двома дружніми країнами, згідно офіційному представнику єгипетського президентства.

Зеленський привітав зусилля Єгипту щодо забезпечення стабільності і безпеки на Близькому Сході і Африканському континенті, а також протидія нелегальній імміграції в Європу.