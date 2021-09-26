Лидеры Египта и Украины обсудили двусторонние отношения, региональные кризисы

В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял по телефону своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы обсудить несколько тем, представляющих взаимный интерес.

В ходе разговора обсуждались пути укрепления двусторонних отношений, особенно экономических, инвестиционных и торговых, в дополнение к продвижению сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами для обеспечения общих интересов.

Оба лидера также рассмотрели последние события по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во время беседы президент Ас-Сиси высоко оценил динамику, достигнутую за последнее время в двусторонних отношениях между Египтом и Украиной, подчеркнув свое стремление улучшить эти отношения, включив в них различные возможные аспекты сотрудничества.

Он также отметил заинтересованность Египта в сотрудничестве с Украиной в области пищевой промышленности, пшеничных элеваторов, портов, энергетики и туризма, а также в создании совместных инвестиционных проектов.

В свою очередь, президент Украины подтвердил готовность своей страны координировать и консультироваться с Египтом в различных областях, с целью укрепления отношений сотрудничества между двумя дружественными странами, согласно официальному представителю египетского президентства.

Зеленский приветствовал усилия Египта по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте, а также противодействие нелегальной иммиграции в Европу.