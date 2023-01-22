Китайські туристи почали масово заповнювати курорти Єгипту

Єгипет прийняв перший пасажирський рейс із Китаю після трирічної перерви, викликаної жорсткими обмеженнями під час пандемії коронавірусу. У міжнародному терміналі аеропорту Каїра 20 січня було влаштовано урочисту зустріч гостей із міста Ченду.

За повідомленнями єгипетських ЗМІ, у церемонії взяли участь представники керівництва Міністерства туризму та старожитностей та Міністерства цивільної авіації Єгипту. Пасажири отримали сувеніри, квіти та цукерки. Святковий настрій утворив єгипетський фольклорний ансамбль.

Якщо на вчорашньому рейсі було лише кілька десятків пасажирів, метою яких заявлений туризм, то найближчим часом Єгипет очікує на різке збільшення турпотоку з Піднебесної. Китай оголосив про зняття обмежень на поїздки через пандемію COVID-19 на групові тури з 6 лютого до низки країн, до яких входить і АРЕ.

Глава компанії Egypt Air Рошді Закарія заявив про отримання Єгиптом 1200 запитів від китайської сторони на організацію поїздок єгипетськими туристичними напрямками. За його словами, сам національний авіаперевізник планує вже з березня літати до Пекіна, Гуанчжоу та Ханьчжоу.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту підготувало для китайських туристів унікальні туристичні програми, повідомила заступник міністра Гада Шалабі. За її словами, всі співробітники готельних та туристичних об’єктів Єгипту щеплені, персонал пройшов навчання за міжнародними стандартами охорони здоров’я та безпеки.

Готелі Каїра, Хургади та Шарм-ель-Шейха найчастіше є базовими пунктами для китайських мандрівників. Вони вважають за краще максимально наповнити відпустку різними екскурсіями, серед яких відвідування старовини в Гізі, Луксорі, Асуані, Олександрії.

Великий турпотік з Китаю, напевно, вплине і на український ринок турів до Єгипту. Конкуренція може призвести до збільшення вартості проживання та зменшення кількості доступних місць у популярних готелях Хургади та Шарм-ель-Шейху.