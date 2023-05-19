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Хвиля палаючої спеки накрила один із курортів Єгипту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Єгипті назвали особливості туристів, які тепер приїжджають у Хургаду та Шарм-ель-Шейх

«Хвиля спеки» в єгипетській провінції Південний Синай, де розташовується такий знаменитий курорт як Шарм-ель-Шейх, зафіксувало Метеорологічне управління Єгипту. Різке підвищення температури до +36 градусів, а це майже як у серпні триватиме до кінця тижня.

Таку різку зміну погоди прокоментував навіть голова провінції генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, який заявив у єгипетських ЗМІ, що на курорті Шарм-ель-Шейх, який готується прийняти зустрічі Африканського банку розвитку наступного тижня, спостерігається підвищення температури. «Вранці у четвер у місті було зафіксовано температуру 24 градуси. а максимальна вдень досягає 36 градусів, а вологість повітря 55%», – заявив губернатор.

На інших курортах трохи прохолодніше: температура в Дахабі досягала 28 градусів, у Нувейбі 26 градусів, у Табі 25 градусів.

«Охолодитись» туристи можуть і поїхавши на екскурсію до монастиря Святої Катерини та на гору Мойсея. Так, як заявив генерал-майор Тарік Абед, голова міста Святої Катерини, “найкраща погода протягом усього року” – вранці +17, вдень +26. При цьому на горі Мойсея вранці температура сягає всього +10 градусів.

Позбавлення спеки туристам пообіцяли до кінця тижня. Температура “збалансується” близько +30. Можливі кілька малохмарних днів, але загалом обіцяють ясну погоду з активним сонцем. Температура води – +25 градусів.

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