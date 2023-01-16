Готелі Хургади раптово виявилися переповненими: у Єгипті розпочався туристичний бум

Туристів попереджають: готелі Хургади раптово виявилися переповненими. Незважаючи на прогнози місцевих аналітиків та тревел-блогерів про спад внутрішнього туризму у зв’язку з економічними проблемами в самому Єгипті та падінням курсу єгипетського фунта, з початком шкільних та студентських канікул внутрішній туризм країни Пірамід стрімко пішов на підйом. У результаті в Єгипті почався справжнісінький туристичний бум, помножений на хорошу погоду.

Нагадаємо, що тервел-блогери, наприклад, описували ситуацію з падінням фунта як вкрай песимістичну для Єгипту, прогнозуючи не лише спад внутрішнього туризму, а й інші лиха. Однак у єгипетських ЗМІ постає інша картина. Так, Набіль Хусейн, експерт з туризму на Червоному морі, вказав на відновлення внутрішнього туризму та зростання кількості бронювань у готелях Хургади на час канікул та відпусток, які в Єгипті «стартують» найближчим часом.

Інтерес місцевих туристів підтримує погода. На тижні в Хургаді прогнозують від +21 до +25 градусів плюс «м’яку сонячну погоду», як заявляє місцевий гідрометцентр. Вночі – близько +11-+13, екстриму у вигляді дощів не обіцяють. Температура води в морі – приблизно +23 градуси, тож цілком можна купатися.