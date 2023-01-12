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Готелі Хургади оголосили про рівень заповнюваності після свят: ставка робиться на німецьких туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Відпочинок у Хургаді та Шарм-ель-Шейху став дорожчим: готелі Єгипту підвищили ціни

Заповнюваність готелів Хургади у післясвятковий період коливається від 50 до 55%, причому більшість із них становлять німецькі туристи. Чи є задоволені єгиптяни таким результатом, повідомив місцевим ЗМІ член Асоціації інвесторів у туризм Червоного моря Мохаммед Фла.

За словами експерта, зазначене завантаження після закінчення різдвяних та новорічних свят є цілком нормальним, тим більше, що триватиме своєрідний перепочинок недовго: рівень заповнюваності туристичних об’єктів поступово почне зростати — протягом останніх 10 днів січня в країні очікуються шкільні канікули, тож дохід готелям забезпечать внутрішні туристи.

Пік туризму припаде на перший квартал 2023 року та квітень, т.к. 17 квітня відбудеться Свято весни – Жам ен-Нессім. У Єгипті це неробочий день, тому місцеві, незалежно від віросповідання, відзначають його поза домом, на свіжому повітрі, оскільки вважається, що в цей день він має напрочуд сприятливий вплив. Примітно, більшість готелів Хургади почали пропонувати спеціальні цінові пропозиції, щоб залучити громадян Єгипту до проживання в курортному місті під час шкільних канікул.

У той же час головним іноземним постачальником відпочиваючих єгипетських готелях залишаються німці. Їх багато на курортах Червоного моря, особливо у Хургаді. Німцям вигідно відпочивати у «країні пірамід», запевнив голова асоціації.

Очікується приріст іноземних відпочиваючих

Крім того, найближчими місяцями чиновники очікують збільшення турпотоку з-за кордону: всі поточні показники відсотка бронювань підтверджують, що у 2023 році відбудеться збільшення кількості туристів, які приїжджають до Єгипту, порівняно з минулими 3 роками завдяки контрактам, укладеним іноземними туристичними агентствами, готелями та єгипетськими туристичними компаніями на проведення поїздок до єгипетських туристичних міст протягом цього року.

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