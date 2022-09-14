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Єгипет спростував дозвіл рубля для російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Єгипет спростував дозвіл рубля для російських туристів

Тема «допуску» російської валюти до Єгипту для залучення російських туристів, точніше спростування цього факту, знову «випливла» у ЗМІ. У єгипетських ЗМІ, посилаючись на джерела в банку, стверджується, що Центральний банк Єгипту категорично спростував інформацію про те, що Єгипет планує розпочати приймати рублеві платежі від російських відвідувачів наприкінці цього місяця.

“Використовувати російський рубль у Єгипті неможливо, і ми не знаємо про конкретні плани щодо введення його в обіг”, – наводить цитата від джерела. Нагадаємо, раніше також якийсь «співробітник банку» спростував випуск циркуляру, який оголошує про використання російського рубля замість долара США. «Це сталося після того, як голова комітету з туризму єгипетського парламенту Нора Алі схвально прокоментувала рішення Центрального банку ухвалити використання російського рубля у списку основних валют, які використовуються у місцевих банках», – заявили у ЗМІ.

Також нагадаємо, що за наявними даними, влада країни наразі перебуває у процесі обговорення — якою мірою і як «допустити» російську валюту. Рішення можна буде очікувати наприкінці вересня. До цього ж терміну Єгипет планує дозволити і використання карти «МИР» – подробиці читайте тут.

Зазначимо, що раніше прозвучала така заява: «Згідно з інформацією від Центрального Банку Єгипту, що є у розпорядженні TEZ TOUR, з кінця вересня 2022 року російський рубль буде включений до списку валют, що використовуються в країні. Цей період якраз припадає на початок високого сезону на напрямі».

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