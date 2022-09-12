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У Єгипті дозволять росіянам розплачуватись рублями

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Єгипті дозволять росіянам розплачуватись рублями

З початку високого сезону — і, найімовірніше, вже у вересні, російським туристам не доведеться їхати до Єгипту з «пачкою» готівки. За даними Al-Monitor, Єгипет у вересні ухвалить рішення дозволити використання карти «МИР» у країні, а російський рубль буде включений до валют, що приймаються єгипетськими банками.

Нагадаємо, що платіжні системи Visa та Mastercard для російських туристів заблоковані через санкції.

У прес-службі туроператора Tez Tour зазначили, що «створення спеціальних терміналів передбачається у відділеннях банків, але точний механізм роботи наразі невідомий». За даними Tez Tour, Єгипет є одним із найбільш популярних у росіян закордонних напрямків в осінньо-зимовий період — частка в загальному обсязі бронювань становить 46 відсотків.

Нагадаємо, Туреччина цим уже переймалася, карти «МИР» у цій країні працювали вже цього літа — хоч і не без проблем. У найвищий зимовий сезон «естафету» сподівається запозичити і Єгипет. Влада очікує, що допуск російської платіжної системи додатково стимулює російських туристів.

Нагадаємо, що у Єгипті на російських туристів активно розраховують. В’їзний туристичний потік на курорти Єгипту – тобто в Хургаду, Шарм-ель-Шейх і Марса-Алам відновиться протягом сезону, причому не останню роль у цьому зіграє збільшення рейсів з Росії – заявив Рамі Файєз, член Асоціації інвесторів у туризмі Марса -Алама. «Зважаючи на поточний рівень бронювань, заповнюваність взимку на курортах буде високою. Особливо після того, як російські туристичні компанії збільшили кількість своїх рейсів до Єгипту за зимовий період — зростання розпочнеться найближчими тижнями», – заявив єгипетський експерт. Він додав, що “авіасанкції” та інші заборони зробили Єгипет однією з найважливіших країн, куди російські туристи можуть поїхати найближчими місяцями. Подробиці читайте на засланні.

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