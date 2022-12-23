Єгипет чекає депресія

«Раптовий зимовий напад» та депресія у кліматичному сенсі очікують в Єгипті. За даними, які озвучив Махмуд Шахін, директор Центру прогнозування та аналізу при Метеорологічному управлінні Єгипту, з четверга «зимовий сезон оголить ікла» і територію країни накриють дощі та холодна — для Єгипту погода. Тим не менш, варто попередити туристів, які зібралися на екскурсії до Пірамід і в Луксор, а також в гори Синаю – їх дійсно чекатиме холодна погода, особливо рано вранці.

«З настанням зими ми станемо свідками поступового зниження температури на 3 градуси. Через відсутність сонячного світла температура впаде і досягне 13 градусів у північних мухафазах та Великому Каїрі пізньої ночі та рано вранці», – заявив експерт. Тому туристів та місцевих жителів він закликає в цей час носити «зимовий одяг»

Також він попередив, що на узбережжях Єгипту очікуються дощі середньої інтенсивності. Хоча йдеться в основному про Середземномор’я, де туристів небагато, до півдня провінції Червоне море опади теж «дотягнуться» і накриють курорт Марса Алам.

Щодо курортів — Хургади та Шарм-ель-Шейха, то там дощів прогноз не обіцяє. Хоча й особливої спеки також. Похмурий день на обох курортах очікується лише у четвер, далі не очікується ні дощ, ні хмарність. Погода у Хургаді практично тиждень протримається біля позначки 22 градуси вдень і 13-15 вночі, у Шармі приблизно та сама картина – безхмарно +22-24 та +13-15 вночі. Море збереже температуру +25 градусів.