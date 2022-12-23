Всі розділи
ГоловнаЄгипетЄгипет чекає депресія
ЄгипетТуризм

Єгипет чекає депресія

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет чекає депресія

«Раптовий зимовий напад» та депресія у кліматичному сенсі очікують в Єгипті. За даними, які озвучив Махмуд Шахін, директор Центру прогнозування та аналізу при Метеорологічному управлінні Єгипту, з четверга «зимовий сезон оголить ікла» і територію країни накриють дощі та холодна — для Єгипту погода. Тим не менш, варто попередити туристів, які зібралися на екскурсії до Пірамід і в Луксор, а також в гори Синаю – їх дійсно чекатиме холодна погода, особливо рано вранці.

«З настанням зими ми станемо свідками поступового зниження температури на 3 градуси. Через відсутність сонячного світла температура впаде і досягне 13 градусів у північних мухафазах та Великому Каїрі пізньої ночі та рано вранці», – заявив експерт. Тому туристів та місцевих жителів він закликає в цей час носити «зимовий одяг»

Також він попередив, що на узбережжях Єгипту очікуються дощі середньої інтенсивності. Хоча йдеться в основному про Середземномор’я, де туристів небагато, до півдня провінції Червоне море опади теж «дотягнуться» і накриють курорт Марса Алам.

Щодо курортів — Хургади та Шарм-ель-Шейха, то там дощів прогноз не обіцяє. Хоча й особливої спеки також. Похмурий день на обох курортах очікується лише у четвер, далі не очікується ні дощ, ні хмарність. Погода у Хургаді практично тиждень протримається біля позначки 22 градуси вдень і 13-15 вночі, у Шармі приблизно та сама картина – безхмарно +22-24 та +13-15 вночі. Море збереже температуру +25 градусів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму