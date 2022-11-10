Брудна діра: турагент повідомив про невдоволення туристів 5-зірковим готелем у Хургаді

“Це готель самотня, напівзруйнована брудна діра”, – заявив турист про популярний п’ятизірковий готель Makadi Palace в Хургаді. Історію жахливого відпочинку мандрівника розповів турагент у своєму блозі, щоб уберегти інших туристів від розчарування, яке він зазнав, потрапивши до готелю.

Тривожні дзвіночки почалися ще до заїзду в готель, орієнтований на сімейний відпочинок: водій трансферного автобуса нав’язливо та вимогливо вимагав з кожного мандрівника по 4 євро за те, що завантажив валізи у транспорт. Однак те, що побачив відпочивальник після реєстрації, шокувало його.

Наведемо цитату: «Двері патіо в номері зламані, її не можна замкнути, хтось може потрапити в номер у будь-який момент через балкон (цокольний поверх). Два рази приходили її лагодити, але дива не сталося. Сплатили 35 євро за Wi-fi у номері, який у підсумку не підключився.

Скрізь по всьому готелю (не 1-2 місця в готельному комплексі, реально скрізь!) обсипається штукатурка або відвалюється фасад від кладки. Занепало, що тільки може занепасти! І наскільки вистачає око, скрізь, дійсно скрізь у кожному закутку просто БРУД, БРУД, БРУД!!!

Це просто жах. Я зупинявся в багатьох готелях у всьому світі, але ніколи не зустрічав нічого подібного! Цей готель не заслуговує навіть на дві зірки. Починаючи з кімнати, брудна, заплямована постільна білизна, брудний диван, брудна ванна кімната.

Всі басейни брудні, зелені водорості та чорна пліснява по краях, що шкідливо для здоров’я! Мозаїчна плитка зламалася скрізь, у басейнах вона розкидана по підлозі. Одного разу викупалися у басейнах і більше не підемо».

Харчування у ресторанах було огидним, додав обурений мандрівник. За його словами, все було холодним, булки недопеченими, страви вкриті кіркою, а посуд мав сліди чийогось пальця. «Як попільничка нам принесли пластикову склянку з водою, і це в 5-зірковому готелі? Персонал нав’язливо, постійно хоче позбавитися своїх монет євро і просить нас обміняти їх на купюри. Ми в принципі знаємо «трохи іншу» єгипетську культуру і ставлення, це нормально, але не в такій поведінці та настирливості», — нарік він, резюмуючи, що цей заклад має бути закритим і відремонтованим.

Там залишатися турист не побажав, а вирішив доплатити та перебратися до пристойного готелю. Його вибір упав на 5-зірковий Stella Di Mare Beach Hotel в Наама Бей. Однак там його не зовсім влаштував номер, але вирішив залишитися, т.к. все інше за його мірками виглядало і працювало добре.

«Сумно, що сервіс у готелі Makadi Palace так зіпсувався. Раніше це був мій улюблений готель. Пляж та море там виняткові. Та й територія шикарна. Сподіватимемося, що в найближчому майбутньому все там виправлять і оновлять», — сказав у своєму блозі турагент.