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Более 1200 туристов стали свидетелями выравнивания солнца на лице царя Рамзеса II в Абу-Симбеле

Евгений Подольский

Около 1 270 туристов, включая 520 египтян, наблюдали в пятницу утром выравнивание солнца на лице царя Рамзеса II в храме Абу-Симбел в Асуане.

Солнце падает перпендикулярно на лицо статуи Рамзеса II дважды в год — 22 октября и 22 февраля.

Директор отдела древностей Асуана и Нубы Абдель Монейм Саид подтвердил, что явление началось в 5:53 утра и продолжалось 23 минуты.

Он добавил, что его наблюдали более 81 общественного деятеля.

22 февраля и 22 октября солнечный свет также осветил статуи богов солнца Ре-Хорахте и Амон-Ре, стоящие рядом с Рамзесом II.

Эти статуи стоят в компании фиванского бога тьмы Птаха, который весь год остается в тени.

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