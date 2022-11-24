Японія відкрила свої порти для міжнародних круїзних лайнерів

Влада Японії оголосила, що круїзним лайнерам знову дозволяється швартуватися в портах країни. Щоправда, для цього потрібно виконати кілька важливих умов.

Першими у Тихоокеанському регіоні відновили круїзи Австралії та Нова Зеландія. Це сталося кілька місяців тому. Минулими вихідними відкрила свій новий круїзний сезон Індія.

Нарешті, ще один великий напрямок – Японія – оголосив про закінчення періоду ізоляції. Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму Японії 15 листопада випустило повідомлення, що підтверджує запуск міжнародних круїзів.

Японія погодилася знову відкрити свої порти для іноземних суден і дозволила власним лайнерам відновити рейси за міжнародними напрямками. За даними міністерства, у жовтні Японію відвідало приблизно півмільйона людей, що втричі більше, ніж у вересні. У 2019 році понад два мільйони туристів вирушили до Японії на круїзних лайнерах.

За сприяння Японської Міжнародної ради з круїзів торгової групи, що представляє іноземні круїзні компанії, були розроблені нові стандарти безпеки. Тепер круїзні оператори повинні обговорити з портами заходу підготовку до надзвичайних ситуацій у разі спалаху COVID-19 або зараження пасажирів.

Кожен член екіпажу має бути вакцинований трьома дозами вакцини проти COVID-19. Крім того, понад 95 відсотків пасажирів на борту зобов’язані щепитися як мінімум двічі. Під час круїзів туристів перевірятимуть і при необхідності ізолюватимуть «позитивних», а також тих, у кого виявляються симптоми.

У лютому 2020 пандемія докотилася до Японії. Влада дозволила лайнеру Diamond Princess причалити в Йокогамі із зараженими на борту. Не маючи повного уявлення про поведінку вірусу, органи охорони здоров’я вирішили помістити пасажирів на карантин у каютах, що призвело до найбільшого спалаху вірусу. Із 3711 людей, які перебували на борту, 712 заразилися вірусом.

Міжнародний ринок та круїзна індустрія Японії вітали оголошення про те, що країна почне приймати круїзи вже наступного місяця.

Круїзна компанія Asuka Cruises, що належить NYK, вже анонсувала маршрут на лютий 2023 року тривалістю 40 днів з Японії до портів Австралії та Нової Зеландії, а також відправлення в 104-денну подорож навколо світу в квітні 2023 року.

Обіцяла повернутися і Princess Cruises, яка здобула значну частку ринку в Японії.

Celebrity Cruises, що входить до Royal Caribbean Group, вже оголосила про розширення круїзних напрямків з Японії до Південно-Східної Азії влітку 2024 року.

За даними японського міжнародного круїзного комітету, до березня 2023 року заплановано 166 рейсів іноземних круїзних лайнерів.