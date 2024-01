У Японії зіткнулися два літаки

У Японії сталося зіткнення між авіалайнерами Korean Air Lines A330 і Boeing 777 Cathay Pacific під час руху заднім ходом, передає AviationSource News.

За даними представника авіакомпанії, в аеропорту Нью Читос в Саппоро під час руху заднім ходом Airbus A330-300 Korean Air Lines, який виконував рейс KE766, зачепив Boeing 777 Cathay Pacific. Інцидент стався у вівторок, 16 числа, на північному острові Хоккайдо.

Під час руху лівий кінчик крила корейського літака зіткнувся з горизонтальним стабілізатором припаркованого Boeing 777. Boeing Cathay Pacific повинен був виконати регулярний рейс CX583 із Саппоро до Гонконгу, проте зіткнення пошкодило обидва повітряні судна.

Korean Air Airbus A330-300 (HL7702) and Cathay Pacific AW Boeing 777-300 (B-HNJ or B-HNW) sustained damage in a ground collision at Sapporo New Chitose Intl AP (RJCC), Japan. Korean flight #KE766 was pushing back from its stand when the left wingtip struck the tail of the… pic.twitter.com/4M6IwALCyt

