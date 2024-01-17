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У Японії зіткнулися два літаки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Японії зіткнулися два літаки
twitter.com/JacdecNew

У Японії сталося зіткнення між авіалайнерами Korean Air Lines A330 і Boeing 777 Cathay Pacific під час руху заднім ходом, передає AviationSource News.

За даними представника авіакомпанії, в аеропорту Нью Читос в Саппоро під час руху заднім ходом Airbus A330-300 Korean Air Lines, який виконував рейс KE766, зачепив Boeing 777 Cathay Pacific. Інцидент стався у вівторок, 16 числа, на північному острові Хоккайдо.

Під час руху лівий кінчик крила корейського літака зіткнувся з горизонтальним стабілізатором припаркованого Boeing 777. Boeing Cathay Pacific повинен був виконати регулярний рейс CX583 із Саппоро до Гонконгу, проте зіткнення пошкодило обидва повітряні судна.

Відомо, що серед 289 пасажирів на борту корейського авіалайнера ніхто не постраждав. На момент зіткнення Boeing 777 Cathay Pacific був порожнім. Korean Air Lines опублікувала коротку заяву у своїх соціальних мережах.

“Щодо KE766 в аеропорту Нью Читосе. Літак Korean Air зіткнувся з літаком Cathay під час руху заднім ходом. Постраждалих немає, авіакомпанія співпрацює з усіма відповідними органами”, – заявили в авіакомпанії.

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