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ТуризмЯпонія

У Японії сумоїстів зняли з авіарейсу через надмірну вагу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Японії сумоїстів зняли з авіарейсу через надмірну вагу

Авіакомпанії Japan Airlines довелося виконати додатковий рейс через сумоїстів, які створили надмірну вагу на борту, передає JapanNews.

Спортсмени мали летіти двома літаками з Токіо до Осаки для участі у великому спортивному фестивалі. Обидва повітряні судна являли собою Boeing місткістю понад 150 пасажирів.

В авіакомпанії провели розрахунки і дійшли висновку: через вагу “незвичних” пасажирів літаки не зможуть узяти із собою необхідну кількість палива. Таким чином, 14 сумоїстів довелося “висадити” і відправити спеціальним рейсом.

За словами авіаперевізника, ситуація належить до розряду рідкісних.

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