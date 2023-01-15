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Туризм

Пасажирів літаків вирішено більше не годувати: велика авіакомпанія закликала не їсти з «етичних міркувань»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пасажирів літаків вирішено більше не годувати: велика авіакомпанія закликала не їсти з «етичних міркувань»

Оригінальний спосіб заощадити на туристах, мотивуючи це «етичними міркуваннями», а також екологічністю та благодійністю, запропонувала японська компанія Japan Airlines. По суті пасажирам – від економ-класу до бізнесу – запропонували добровільно відмовитися від їжі в польоті. Причому за свій рахунок, тобто без зменшення вартості авіаквитка. Однак ця пропозиція загорнута в привабливу обгортку «етичного варіанта» для туристів. Як зазначають спостерігачі, такий крок перевізника наочно продемонстрував, наскільки великі авіакомпанії є жадібними та готовими на все заради грошей.

Загалом програма JAL Ethical Choice MealSkip Option передбачає добровільну відмову від їжі туристів в основному нічних та ранкових рейсів. Відмовитися пропонують тим туристам, хто планує замість їжі як слід подрімати. Також повідомляється, що відмова від їжі на рейсах “знижує кількість харчових відходів”. «Ми хотіли б надати вам нову послугу JAL Ethical Choice MealSkip Option, за допомогою якої ви можете скасувати харчування під час бронювання, щоб насолоджуватися сном протягом усього польоту. Ви можете відмовитись від харчування у всіх класах перельоту від економічного до бізнесу – для цього вам потрібно зареєструватися у програмі за 25 годин до вильоту. Перед вильотом завітайте на веб-сайт JAL і виберіть «Без харчування», – цитує заяву перевізника японська преса.

Вона також наводить цитату, що авіакомпанії викидають 6 мільйонів тонн відходів на рік, 20% з яких посідають продукти харчування та напої. Натомість перевізник готовий за кожного учасника програми пожертвувати певну суму благодійної компанії. Яка, у свою чергу, має направити їх на програми шкільного харчування для дітей у країнах, що розвиваються.

Що цікаво, міжнародні споживачі поставилися до ініціативи критичніше. Вони заявили, що якщо вже жертвують частиною обслуговування авіакомпанії, то вона має надати знижку на квиток. «Було б у відповідь етично зменшити вартість проїзду, якщо ви оберете це «ні»?» – поцікавилися, наприклад, із Канади. Британець знайшов, що концепція благодійності “цікава”, “але я не думаю, що любителі поїсти в літаку будуть її вибирати”, – додав він.

А ось у рідному середовищі ідея була прийнята якщо не на «ура», то схвально. «Для вечері досить легкої їжі вдома чи в готелі. Я провів чудовий переліт і мене ніхто не турбував», – коментує один із японських споживачів. Сам авіаперевізник також запевняє, що ідея настільки добре була прийнята тими пасажирами, хто літає пізніми рейсами, і кажуть, що раді можливості добре виспатися вночі, що її поширили і на інші напрямки.

При цьому наголошується, що послуга — справа добровільна. Хто впевнений, що захоче їсти під час польоту, може просто не брати участь у програмі — запевняють ініціатори.

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