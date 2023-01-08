У Японії скасували понад 60 авіарейсів через загрозу вибуху літака

Телеканал NTV передає, що після вимушеної посадки літака лоукостера Jetstar в аеропорту Тюбу (Японія) через загрозу вибуху на борту було скасовано понад 60 авіарейсів.

Так, 63 рейси скасували, ще чотири перенаправили до інших аеропортів.

Інцидент стався вчора, 7 січня. Літак Jetstar здійснював рейс Токіо (Наріта) — Фукуока, коли диспетчер авіагавані Наріта отримав дзвінок з Німеччини, в якому повідомлялося, що в багажному відділенні закладено пластикову бомбу.

В результаті лайнер екстрено сів в аеропорту Тюбу у префектурі Айті. На борту перебували 136 пасажирів та шість членів екіпажу. У ході евакуації п’ятеро людей отримали легкі травми. Поліція перевірила літак, але жодних вибухових речовин виявлено не було.