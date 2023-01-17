Експерти розповіли, які зміни чекають туристів на відпочинку у Хорватії у 2023 році

1 січня 2023 року Хорватія стала країною-членом Шенгенської зони, скасувавши внутрішні кордони з рештою 26 країн Шенгенської угоди.

Отже, Хорватія увійшла до Шенгену. У зв’язку з цим мандрівники, які традиційно обирають для відпочинку хорватські курорти, неминуче зіткнуться з низкою змін під час поїздок. Деякі з них, швидше за все, їм не сподобаються, наприклад, те, що магазини більше не працюватимуть у неділю.

Інші ж, начебто запровадження країною євро як свою валюту та відмову від куни, вже отримали схвалення туристів.

Кордонів між Хорватією та іншими країнами Шенгенської угоди більше не існує

Перша та одна з найважливіших змін, які помітять туристи, — це скасування прикордонного контролю при поїздках з Хорватії до будь-якої з інших 26 країн Шенгенської угоди та назад.

З 1 січня мандрівникам, які перетинають сухопутні кордони з Хорватії до Словенії та Угорщини, а також тим, хто прибуває зі Словенії та Угорщини, більше не потрібно проходити паспортний контроль. Тепер можна вільно переміщатися, ніби кордонів немає зовсім.

Залишаться лише перевірки на внутрішніх повітряних кордонах. Вони діятимуть до 26 березня 2023 року, коли почне діяти літній розклад Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Скасування прикордонного контролю, зокрема, торкнеться туристів, які прибувають до Хорватії з інших країн Шенгенської зони, в’їзд до країни став значно легшим і швидшим.

Перебування в Хорватії зараховується до 90 днів максимального перебування в Шенгені

Мандрівники з безвізових країн Шенгенської зони, які раніше використовували Хорватію як «запасний аеродром» для скидання свого максимального 90-денного терміну дозволеного перебування у Шенгенській зоні, більше не зможуть цього зробити.

З 1 січня перебування у Хорватії зараховується у 90-денний період.

До цього мандрівники, яким не була потрібна віза для в’їзду в країни Шенгенської зони та Хорватію на строк до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, наприклад, британці, використовували Хорватію як країну, в яку вони вирушать і залишаться там на деякий час, щоб мати можливість повернутися до країн Шенгенської угоди без порушення 90-денного правила перебування.

Тепер можна розплачуватись готівкою в євро

1 січня 2023 року Хорватія до всього іншого приєдналася до єврозони, а це означає, що країна тепер використовує євро як свою офіційну валюту.

Першого дня року 70 відсотків банкоматів у Хорватії відмовилися від кун і почали видавати банкноти в євро. На початок третього тижня січня всі банкомати видаватимуть лише євро.

Протягом перших двох тижнів 2023-го монети та банкноти в кунах, як і раніше, прийматимуть магазини та інші установи, хоча покупці отримуватимуть на здачу євро, щоб забезпечити поступове вилучення куни з обігу.

“Обмінний курс між куною та євро стабільний, і куни будуть обмінені за єдиним курсом: 1 євро дорівнює 7,53450 хорватських кун”, – повідомила Комісія ЄС.

Хорвати та іноземці, у яких залишилися готівкові куни, зможуть обміняти їх без комісії у Фінансовому агентстві та поштових відділеннях до 30 червня 2023 року, а в комерційних банках – до 31 грудня 2023 року.

Ціни «округлилися» та зросли на 10–15%

Туристи, які відвідають Хорватію у перші тижні 2023 року, особливо ті, хто товаришує з математикою, помітять зростання цін у країні.

Багато роздрібних торговців «округлили» ціни після запровадження євро, тим самим підвищивши свої на 10–15 відсотків. Наприклад, кава, яка у грудні в барі коштувала вісім кун, що дорівнює 1,09 євро, зараз коштує 1,5 євро.

У понеділок, 9 січня, прем’єр-міністр країни Андрій Пленкович заявив, що підприємства мають знизити свої ціни до 13 січня, інакше вони зіткнуться з урядовими заходами, які включають скасування субсидій та запровадження податків.

Більшість магазинів у неділю буде закрито

Відправившись у Хорватії на шопінг у неділю, туристи зіткнуться із зачиненими дверима магазинів. Хорватія приєдналася до загальноєвропейських правил і зробила неділю днем, вільним від покупок. Ще наприкінці листопада уряд повідомив: “Ми хочемо дати можливість співробітникам роздрібної торгівлі проводити неділі зі своїми сім’ями”.

Магазини будуть відкриті лише 16 неділь на рік – протягом літнього сезону.

Проте роздрібні магазини в аеропортах, на автобусних та залізничних вокзалах, поромах, готелях, автозаправних станціях чи музеях функціонуватимуть за попереднім графіком.

Число туристів збільшиться, натовпів туристів не уникнути

Очікується, що із приєднанням Хорватії до Шенгенської зони кількість туристів також збільшиться.

Тільки під час минулих новорічних свят у хорватських готелях та інших об’єктах розміщення було проведено майже 600 тисяч туристичних ночівель. За той же час зареєстровано понад 214 тисяч прибутків туристів, що на 28 відсотків більше у порівнянні з попереднім роком.