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Пасажир подав до суду на авіакомпанію після того, як стюардеса зіпсувала його татуювання

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир подав до суду на авіакомпанію після того, як стюардеса зіпсувала його татуювання

Засмучений пасажир подав до суду на American Airlines, стверджуючи, що стюардеса зіпсувала своє татуювання гарячою кавою.

У жовтні 2023 року Джордж Латорре летів із В’єтнаму до Нью-Йорка і під час польоту попросив стюардесу принести йому чашку кави.

У позові, поданому до суду Манхеттену, Латторе стверджує, що стюардеса випадково пролила гарячу каву на його ліву руку, внаслідок чого він отримав опіки другого ступеня. За словами чоловіка, на його руці утворилися пухирі та лущення, рана кровоточила. Зрештою, це призвело до того, що пошкодився малюнок татуювання і тепер на цьому місці з’явився шрам.

У скарзі пасажир заявив, що стюардеса виявила недбалість і подала гарячий напій небезпечним чином.

Після прибуття до Нью-Йорка чоловік звернувся до лікаря, який сказав йому, що травма досить серйозна. Латорре додав, що крім сильного фізичного болю він переніс душевні страждання, через неприємні відчуття втратив сон, що вимагатиме додаткового лікування.

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