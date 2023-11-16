Всі розділи
ГоловнаСШАУ США пілот довів пасажирів до сліз на своєму рейсі
СШАТуризм

У США пілот довів пасажирів до сліз на своєму рейсі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пілот довів пасажирів до сліз на своєму рейсі

Пілот American Airlines влаштував пасажирам незабутній політ перед виходом на пенсію. Льотчик із 32-річним стажем виступив із промовою, яка зворушила до сліз людей, які перебували на борту, а потім стала вірусною в соцмережах.

Ролик із останнім офіційним зверненням пілота Джеффа Фелла до пасажирів був опублікований у TikTok. Його зняв один із пасажирів рейсу Шарлотт (Північна Кароліна) – Чикаго. Всього за кілька днів відео набрало понад 3 мільйони переглядів та понад 600 тисяч лайків.

На ньому пілот через гучний зв’язок звертається до пасажирів, починаючи зі слів: “Якщо я буду трохи схвильований, будь ласка, вибачте мені за це”. Потім чоловік розповідає, що на борту перебувають члени його сім’ї, які вирішили його супроводити в останньому польоті.

@realjharrison priviliged to have been there for this 🫡 #americanairlines #retirement #fypシ ♬ original sound – justin again

Пілот висловив подяку рідним, а особливо – дружині Джулі.

“Вона збудувала фундамент нашого життя і нашої сім’ї. Її віра в бога, мудрість, сила і любов спрямовували наш шлюб і сім’ю протягом усіх цих років”, – говорить чоловік.

Пасажири, які перебували в цей момент у салоні, зустріли промову Джеффа справжніми оваціями. Вони поширили ролик у мережі, зробивши пілота зіркою. Інтернет-користувачі зізналися, що їх до глибини душі торкнулися слова, сказані льотчиком.

“Я дочка пілота, і це відео змусило мене плакати”, “Його маленький сценарій. Просто уявіть, як він писав це в ніч перед польотом”, “32 роки безпечних приземлень. Хай благословить бог його та всіх пілотів”, – пишуть користувачі.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Пасажир подав до суду на авіакомпанію після того, як стюардеса зіпсувала його татуювання

В'єтнам
Засмучений пасажир подав до суду на American Airlines, стверджуючи,...

Туристка влаштувала істерику на борту літака через уявного пасажира

США
Одна з пасажирок рейсу American Airlines з Далласа до...

У США розгніваний їжею пасажир спробував увірватися до пілота

США
Пасажир рейсу American Airlines виявився незадоволеним бортовою їжею, спробував...

Туриста жорстко затримали та переглянули вміст смартфона після фото у літаку

США
Безневинне фото, зроблене туристом у салоні літака, стало приводом...

Пасажира рейсу American Airlines не випускали з літака через зроблені знімки салону літака

США
Джеремі Дуайєр-Ліндгрен із Сіетла поділився незвичайною історією в соцмережах....

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму