У США пілот довів пасажирів до сліз на своєму рейсі

Пілот American Airlines влаштував пасажирам незабутній політ перед виходом на пенсію. Льотчик із 32-річним стажем виступив із промовою, яка зворушила до сліз людей, які перебували на борту, а потім стала вірусною в соцмережах.

Ролик із останнім офіційним зверненням пілота Джеффа Фелла до пасажирів був опублікований у TikTok. Його зняв один із пасажирів рейсу Шарлотт (Північна Кароліна) – Чикаго. Всього за кілька днів відео набрало понад 3 мільйони переглядів та понад 600 тисяч лайків.

На ньому пілот через гучний зв’язок звертається до пасажирів, починаючи зі слів: “Якщо я буду трохи схвильований, будь ласка, вибачте мені за це”. Потім чоловік розповідає, що на борту перебувають члени його сім’ї, які вирішили його супроводити в останньому польоті.

Пілот висловив подяку рідним, а особливо – дружині Джулі.

“Вона збудувала фундамент нашого життя і нашої сім’ї. Її віра в бога, мудрість, сила і любов спрямовували наш шлюб і сім’ю протягом усіх цих років”, – говорить чоловік.

Пасажири, які перебували в цей момент у салоні, зустріли промову Джеффа справжніми оваціями. Вони поширили ролик у мережі, зробивши пілота зіркою. Інтернет-користувачі зізналися, що їх до глибини душі торкнулися слова, сказані льотчиком.

“Я дочка пілота, і це відео змусило мене плакати”, “Його маленький сценарій. Просто уявіть, як він писав це в ніч перед польотом”, “32 роки безпечних приземлень. Хай благословить бог його та всіх пілотів”, – пишуть користувачі.