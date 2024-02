У США чоловік під час польоту спробував відчинити двері літака

На борту рейсу American Airlines, що летів з Альбукерке до Чикаго, стався інцидент із чоловіком, який “агресивно” спробував відчинити двері літака в польоті.

Як повідомляє Independent, у вівторок, 20 лютого, рейс AA1219 був у дорозі вже близько 30 хвилин із запланованих майже трьох годин польоту, коли чоловік спробував відкрити аварійний вихід. Повідомляється, що шість чоловіків “боролися з ним на підлозі в проході”, перш ніж вдалося обмотати ноги його скотчем і скувати його пластиковими наручниками. Відео інциденту швидко поширилося у соціальних мережах.

Деякі з пасажирів, які перебували на борту, розповіли про те, що сталося в X (колишній Twitter).

30 minutes after departing Albuquerque I was shaken out of my Panda Express and Tequila induced stupor by a man trying to aggressively open the airplane door 4 rows back. Me and 5 other dudes had to wrestle him into the aisle, duct tape his legs, and throw flexi-cuffs on him.… pic.twitter.com/zkrtEveYgQ

“Я ледве встиг прокинутися, як побачив, як чоловік намагається агресивно відчинити двері літака за 4 ряди до мене”, – написав один із користувачів з ніком The Wonton Don.

“Один із найстрашніших днів у моєму житті”, – написав Lay Z.

One of the scariest days of my life. Flying back home from ABQ and we’ve been in the air for about 30 minutes and a huge gush of wind comes out of no where. This guy opened the emergency exit door. People were tackling him down and put him in zip ties. Had to emergency land back. pic.twitter.com/PojFvDU3rS

— LΛYZ (@layzdubz) February 20, 2024