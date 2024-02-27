Всі розділи
ГоловнаСШАУ США чоловік під час польоту спробував відчинити двері літака
СШАТуризм

У США чоловік під час польоту спробував відчинити двері літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США чоловік під час польоту спробував відчинити двері літака

На борту рейсу American Airlines, що летів з Альбукерке до Чикаго, стався інцидент із чоловіком, який “агресивно” спробував відчинити двері літака в польоті.

Як повідомляє Independent, у вівторок, 20 лютого, рейс AA1219 був у дорозі вже близько 30 хвилин із запланованих майже трьох годин польоту, коли чоловік спробував відкрити аварійний вихід. Повідомляється, що шість чоловіків “боролися з ним на підлозі в проході”, перш ніж вдалося обмотати ноги його скотчем і скувати його пластиковими наручниками. Відео інциденту швидко поширилося у соціальних мережах.

Деякі з пасажирів, які перебували на борту, розповіли про те, що сталося в X (колишній Twitter).

“Я ледве встиг прокинутися, як побачив, як чоловік намагається агресивно відчинити двері літака за 4 ряди до мене”, – написав один із користувачів з ніком The Wonton Don.

“Один із найстрашніших днів у моєму житті”, – написав Lay Z.

Пасажир також додав, що “потужний порив вітру” виник “з нізвідки”, коли чоловік відкрив аварійний вихід. Повідомляється, що літак здійснив розворот та екстрену посадку назад в Альбукерці. На відео видно, як чоловіка в наручниках виводять із літака на аеродром четверо поліцейських.

“Рейс 1219 з Альбукерке (ABQ) до Чикаго (ORD) повернувся до ABQ незабаром після зльоту через безлад у салоні, викликаний пасажиром-порушником. Рейс приземлився благополучно, і літак зустріли місцеві правоохоронні органи після прибуття”, – заявили в American Airlines.

Зазначається, що авіакомпанії будуть зобов’язані попереджати пасажирів про те, що відчиняти двері літака не можна, згідно з новими правилами експлуатації, щоб уникнути спроб відкриття аварійних виходів під час польоту.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Місцевий житель намагався зґвалтувати та живцем спалити туристку у Таїланді

Таїланд
Поліція Таїланду розслідує справу про напад на 29-річну туристку...

Літак пробив фюзеляж під час вильоту з аеропорту Белграда

Сербія
Літак авіакомпанії Air Serbia пробив фюзеляж при вильоті з...

Пасажир літака помер за загадкових обставин на рейсі з Бангкока

Таїланд
63-річний пасажир помер за загадкових обставин на рейсі, що...

У Єгипті туристку заарештували в аеропорту за вивезення сувеніра

Єгипет
Вісім днів провела у поліційній ділянці Луксора туристка із...

В Індії розлючений слон ледь не затоптав туристів, котрі хотіли з ним сфотографуватися

Індія
За інформацією порталу, двоє туристів їхали машиною по шосе,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму