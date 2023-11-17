У США пасажирка рейсу отримала штраф на суму майже 39 000 доларів

Жінка на рейсі авіакомпанії American Airlines між Фініксом та Гонолулу, Гаваї, була оштрафована на суму майже 39 000 доларів через втручання у роботу екіпажу, передає AviationSource News.

Повідомляється, що мешканці Гаваїв заборонили літати на комерційних повітряних суднах без попереднього схвалення протягом трьох років.

Також на неї було накладено штраф у розмірі 38 952 доларів на користь авіакомпанії як компенсацію за додаткові витрати, пов’язані із затримкою через її дії.

“Під час польоту Фарріс використала лайки і погрожувала екіпажу та пасажирам на борту. У результаті її поведінки екіпаж не міг продовжувати виконувати свої обов’язки. Капітан зрештою прийняв рішення повернути літак до Фінікса”, – йдеться у заяві прокуратури Сполучених Штатів в окрузі Арізони.