Туристка влаштувала істерику на борту літака через уявного пасажира

Одна з пасажирок рейсу American Airlines з Далласа до Форт-Уерт влаштувала істерику на борту, побачивши уявного пасажира. Опубліковане в TikTok відео стало вірусним у мережі, повідомляє Daily Mail.

Жінка почала ходити по проходу між кріслами і кричати, що вона божеволіє. Після цього вона вказала на задню частину літака і сказала: “Мені начхати, але я кажу вам прямо зараз: цей ублюдок ззаду несправжній”.

Потім американка додає, що її попутники можуть сісти в цей літак і “померти разом з ними”, але вона цього робити не збирається і йде. Що конкретно мала на увазі туристка, не уточнюється.

За словами інших пасажирів, через інцидент рейс затримали на три години. Проте жінку чомусь не було заарештовано і пройшло через службу безпеки після того, як усі пасажири змушені були залишити літак.