У Таїланді запустили онлайн-систему продовження віз для туристів

У Таїланді, на острові Пхукет, запроваджено систему онлайн-продовження віз для іноземних туристів.

Як повідомляє VisaGuide.World, комісар прикордонної служби оголосив, що іноземці, які проживають на острові за будь-яким із 12 видів віз, тепер можуть подавати заявки на продовження візи онлайн.

Цей захід покликаний оптимізувати процес імміграції, роблячи його більш ефективним та зручним для туристів. Система, названа “E-Extension”, вже працює у різних імміграційних офісах у країні. Тепер туристи можуть скористатися сервісом у прикордонній службі в Бангкоку та імміграційних офісах у Чонбурі, Чіангмай та Пхукеті – деяких з найбільш населених місць у Таїланді.

Таїланд продовжує активно розвивати туризм. Передбачається, що загальний потік туристів через аеропорт Пхукет в грудні досягне вражаючої для країни цифри в 350 000.

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