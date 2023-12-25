Південна Корея запускає цифрову візу для кочівників

Південна Корея планує запровадити цифрову візу для кочівників у 2024 році, надаючи можливість дистанційним працівникам проживати в країні до двох років.

Також очікується поява нової візи K Culture Training Visa, націленої на залучення молоді, яка бажає заглибитись у вивчення корейської культури.

Вимоги для цифрової візи кочівників поки що не оголошені, але очікується, що вона стане доступною у другій половині наступного року.

Уряд країни прагне полегшити відвідування Південної Кореї іноземними туристами, розробляючи англомовні посібники та інструменти бронювання транспорту з використанням штучного інтелекту.

Мета – щорічно залучати 30 мільйонів туристів та досягти доходу від туризму у розмірі 30 мільярдів доларів до 2027 року.