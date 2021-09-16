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ЕС планирует усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Глеб Парфененко
ЕС планирует усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

ЕС представит официальную стратегию по усилению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействия растущему влиянию Китая, хотя решение Австралии отменить контракт на подводные лодки с Францией может осложнить сотрудничество, сообщает Reuters.

США, Австралия и Великобритания объявили о новом партнерстве в сфере безопасности, чтобы противостоять растущему влиянию Китая. В него также войдут атомные подводные лодки для Австралии. После этого Австралия объявила о расторжении контракта с Францией на поставку 12 обычных подводных лодок, в свою очередь вызвало критику со стороны Франции.

Представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл заявил, что блок не был проинформирован о новом партнерстве в области безопасности и пытается получить о нем больше информации. Этот вопрос будет обсуждаться с государствами-членами для оценки последствий этого стратегического партнерства, сказал официальный представитель Питер состоянии.

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