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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Єлизавета II вперше з’явилася з тростиною на публічному заході

Євгеній Подольський

У вівторок королева Єлизавета II вперше використовувала тростину під час важливого публічного заходу, коли вона відвідала церковну службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

95-річний монарх вийшла з машини, в якій їхала зі своєю дочкою принцесою Анною, тримаючи в руках чорну тростину – рідкісне видовище для монарха-рекордсмена, повідомляє AFP.

Останній раз її сфотографували з тростиною після операції на коліні в 2004 році. В її офісі не повідомили, чому вона використовувала пристосування для ходьби у вівторок.

Королева – самий долгоживущий британський монарх – зазвичай в літньому віці має гарне здоров’я, і ​​її остання відома хвороба була нетривале перебування в лікарні в 2013 році, коли у неї виникли проблеми зі шлунком, нагадує BGNES.

Її чоловік Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, всього за кілька тижнів до свого 100-річчя і після періоду хвороби.

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