Елизавета II появилась с тростью на публичном мероприятии

Во вторник королева Елизавета II впервые использовала трость во время важного публичного мероприятия, когда она посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

95-летний монарх вышел из машины, в которой ехал со своей дочерью принцессой Анной, держа в руках черную трость — редкое зрелище для монарха-рекордсмена, сообщает AFP.

Последний раз ее сфотографировали с тростью после операции на колене в 2004 году. В ее офисе не сообщили, почему она использовала приспособление для ходьбы во вторник.

Королева — самый долгоживущий британский монарх — обычно в пожилом возрасте имеет хорошее здоровье, и ее последней известной болезнью было непродолжительное пребывание в больнице в 2013 году, когда у нее возникли проблемы с желудком, напоминает BGNES.

Ее муж Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, всего за несколько недель до своего 100-летия и после периода болезни.