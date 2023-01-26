В центрі Лондона через постійний запах сечі вирішили боротися з туристами спеціальною фарбою

Спеціальною фарбою з водовідштовхувальним шаром вирішили боротися з туристами, що мочилися, в «богемному» районі Сохо в самому центрі знаменитого Лондона. Як запевнили в міській раді Вестмінстера, району, в якому знаходиться Сохо, фарба «подасть злочинцям неприємний сюрприз». Втім, це лише один із заходів, який влада має намір вжити в рамках кампанії «Не мочися в Сохо», будуть й інші заходи. Компанію ініціювали місцеві жителі, які заявили, що постійний запах сечі від туристів, які пісяли у всіх провулках, їх вимотує.

Що стосується фарби, то їй покриють найпопулярніші місця у «любителів вечірок». Справа в тому, що район Сохо відомий своїми нічними клубами та іншими розвагами – які, на жаль, приваблюють і любителів відлити у підворітті. До сезону різдвяних вечірок фарба була нанесена в більшій частині місць, які доводилося прибирати особливо сильно, і, як заявили в міській раді, належить пофарбувати ще п’ять локацій.

Як запевняють у міській раді, фарба створює водовідштовхувальний шар, у результаті правопорушник помочившись сам опиниться в бризках свого «продукту» – і «залишиться промоклим». Зважаючи на те, що на прибирання вулиць доводиться витрачати майже 950 тис. фунтів стерлінгів рік — усі кошти хороші, впевнені влада.

Це не єдиний спосіб боротьби з “любителями відлити у підворітті” – влада створила спеціальну кампанію «Не мочися в Сохо». У її рамках туристів, наприклад, попереджають про штрафи у разі, якщо їх упіймають. Розважальним закладам округу будуть запропоновані інформаційні пакети, щоб ділитися плакатами з даною інформацією в туалетах та соціальних мережах, також закликають туристів спорожнити сечовий міхур до того, як вони покинуть клуб.

«Все більше людей розважаються в Сохо та Вест-енді, але не всі з них поводяться гідно. Оригінальна фарба — один із кроків, які ми робимо, щоб відбити у людей бажання справляти потребу в громадському місці або приватній власності», – заявила британським ЗМІ Клер Айша Лесс, заступник керівника та член кабінету міністрів у справах спільнот та громадського захисту. Вона зазначила, що порушники мають також сплатити «величезний штраф» — це останнє, чого хочуть люди, які приїхали розважитися. «Я почуваюся особисто ображеною, коли мені доводиться проходити повз чоловіків, які пісяли на вулиці, особливо вночі, причому це ще небезпечно. Якби ви перебиралися щовечора через потоки сечі, щоб дістатися своїх вхідних дверей, ви б схвалили будь-які заходи», – додала Люсі, місцева мешканка.

Кампанія «Не мочись у Сохо!» також передбачає і «пряник» для туристів, які намагатимуться бути свідомими — та й загалом дуже корисний для туристів. До неї також включено створення інтерактивної карти із зазначенням місця розташування та годин роботи всіх безкоштовних туалетів району. Часом така інформація для туриста безцінна — якщо, звісно, він не з любителів відлити у підворітті.