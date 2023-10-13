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Вчені: кліматична криза призведе до погіршення смаку європейського пива

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вчені: кліматична криза призведе до погіршення смаку європейського пива

Як пише The Guardian, експерти вивчили вплив зміни клімату на якість та кількість хмелю – ключового інгредієнта у пивоварстві.

Виявилося, що до 2050 року може відбутися значне зниження як кількості хмелю, що виробляється в Європі, так і його якості.

В основних регіонах вирощування хмелю — у Німеччині, Чехії та Словенії — прогнозується зниження врожайності на 4–18% та зниження альфа-кислоти у пиві на 20–31% у наступні 27 років. Через це смак пінного напою стане гіршим.

Як розповів Мирослав Трнка, вчений з Інституту дослідження глобальних змін Чеської академії наук, виробникам хмелю доведеться докласти додаткових зусиль, щоб отримати ту саму якість, що й сьогодні. “Ймовірно, доведеться збільшити інвестиції просто для того, щоб зберегти поточний рівень продукту”, – зазначив він.

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