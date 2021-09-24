У Великобританії через брак кадрів військові будуть кермувати бензовозами

Великобританія не виключає спрощення візових правил для водіїв вантажівок і навіть використання армії, після того як через дефіцит робочих деякі АЗС припинили роботу, повідомляє Bloomberg.

Міністр транспорту Грант Шапс повідомив BBC, що він робить все можливе для вирішення цієї проблеми. “Ми зробимо все необхідне, щоб забезпечити достатню кількість водіїв”, – сказав він в п’ятницю.

Через брак водіїв супермаркети на острові вже зазнають труднощів з отриманням необхідної кількості товарів. Великобританія також в даний час страждає від кризи в сфері поставок газу і електроенергії в цілому, що загрожує підприємствам банкрутством, а споживачам – зростанням витрат.

На конкретне питання, чи можуть солдати водити бензовози, якщо ситуація збережеться, Шапс відповів: “… Якщо є роль для армії, якщо вона може допомогти, ми підключемо її”. “Я нічого не виключаю”, – додав він.

Раніше компанія BP, другий за величиною роздрібний продавець палива в Великобританії, оголосила про закриття деяких автозаправних станцій через брак водіїв бензовозів. За словами Шапса, мова йде про п’ять заправних станцій. Компанія Exxon Mobil також заявила, що закриє “невелику кількість” з 200 автозаправних станцій, якими вона управляє.

Шапс також повідомив, що уряд може зробити виняток з імміграційних правил для водіїв – те, на чому бізнес наполягає вже кілька тижнів.