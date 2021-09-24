Кадровый кризис в Великобритании: из-за нехватки водителей армия готовятся управлять бензовозами

Великобритания не исключает упрощения визовых правил для водителей грузовиков и даже использования армии, после того как из-за дефицита рабочих некоторые АЗС прекратили работу, сообщает Bloomberg.

Министр транспорта Грант Шапс сообщил BBC, что он делает все возможное для решения этой проблемы. «Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить достаточное количество водителей», — сказал он в пятницу.

Из-за нехватки водителей супермаркеты на острове уже испытывают трудности с получением необходимых товаров. Великобритания также в настоящее время страдает от кризиса в сфере поставок газа и электроэнергии в целом, что грозит предприятиям банкротством, а потребителям — ростом расходов.

На конкретный вопрос, могут ли солдаты водить бензовозы, если ситуация сохранится, Шапс ответил: «…Если есть роль для армии, если она может помочь, мы включим ее». «Я ничего не исключаю», — добавил он.

Ранее компания BP, второй по величине розничный продавец топлива в Великобритании, объявила о закрытии некоторых автозаправочных станций из-за нехватки водителей бензовозов. По словам Шапса, речь идет о пяти заправочных станциях. Компания Exxon Mobil также заявила, что закроет «небольшое количество» из 200 автозаправочных станций, которыми она управляет.

Шапс также сообщил, что правительство может сделать исключение из иммиграционных правил для водителей — то, на чем бизнес настаивает уже несколько недель.