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У Туреччині німецькі та британські туристи боролися з росіянами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині німецькі та британські туристи схлиснулися з росіянами

Туреччина отримала майже 99% туристів від результатів 2019 року, при цьому за перше місце «боролися» німці англійці, та росіяни. Європейські туристи загалом зросли кількістю, тоді як у російській статистиці відмічено спад до 2019 року. Такі дані представили турецькі туристичні ЗМІ

Згідно зі статистикою, опублікованою Міністерством культури і туризму, європейський турпотік перевищив показники 2019 та 2021 років за 11-місячний період 2022 року. Загалом за листопад кількість туристів досягла 2.6 млн, за 11 місяців — майже 48 млн або 99% того ж періоду 2019 року — тоді результат становив 48.5%.

Країни Європи, звідки за 11 місяців прибули 21,7 млн. перевищили показник 2019 року на 12,62%. При цьому Німеччина, звідки прибуло 5.5 млн. показала зростання до доковідних часів на 13%, аналогічний показала і Австрія, яка надіслала 428 тис. туристів. Великобританія, що відправила до Туреччини 3.3 млн туристів, приросла до допандемійного 2019 на 32%.

А от щодо Росії — тут турки фіксують спад. З РФ за 11 місяців цього року до Туреччини прибуло 4.9 млн туристів. Це спад майже на третину чи на 28% до 2019 року. До 2021 року приріст майже на 9% – зазначають турки.

Мер Кемера Неджаті Топалоглу повідомив, що курорт прийняв 2 мільйони 915 тисяч 680 осіб у нашому районі, щоправда близько 760 тис. з цього числа становлять місцеві туристи». Що стосується іноземців, то більшість гостей, які приїжджають до Кемера, складають німецькі, британські, російські та казахстанські туристи.

Найвищий спад туропотоку до Туреччини показав Китай – він відстає від доковідних показників на 80%. хоча 78 тис. китайських туристів до Туреччини все ж таки якось дісталися.

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