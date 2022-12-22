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У Туреччині британський турист розбив голову пірнаючи у басейн, та бігав голим по готелю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Британський турист розбив голову в Туреччині та бігав голим по готелю

У британських ЗМІ сьогодні без видимих причин спливла історія, яка сталася в готелі Sunprime C-Lounge в Аланії ще 2018 року. Житель Ліндса Кріс Р. тоді поскаржився на TripAdvisor, що залишився незадоволеним номером, розбив голову, пірнаючи в басейн, і заявив про некомпетентність персоналу.

У Daily Star з’явився коментар розгніваного менеджера готелю. За його словами, чоловік, п’яний, стрибав у басейн у вечірній час, коли це заборонено, а потім, уже поранений, втік купатися в море. Його супутниця вирішила, що він потонув, і кинулась на ресепшен по допомогу. Шукали його з поліцією, у результаті чоловік виявився на узбіччі дороги. Він гладив верблюда. Незабаром британець уже рвався до спортзалу і бігав голим готелем. Туриста вирішили виселити за порушення правил.

Зазвичай у Туреччині спокійно ставляться до буйних гостей, але, мабуть, цьому Крісу вдалося вивести із себе навіть терплячих та гостинних турків. Від себе додамо, що цього року сезон у Туреччині пройшов більш-менш спокійно, окремі конфлікти були, але загалом турецьким готелям вдалося досягти, щоб усі відпочивали мирно.

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