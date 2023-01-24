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Велика БританіяТуризм

У лондонському аеропорту Хітроу застрягли тисячі пасажирів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У лондонському аеропорту Хітроу застрягли тисячі пасажирів

Як повідомляє The Telegraph, десятки рейсів скасували в аеропорту Хітроу в Лондоні (Великобританія) через крижаний туман, внаслідок чого там застрягло безліч пасажирів.

Представник аеропорту підтвердив, що погана видимість стала серйозною проблемою, у понеділок пасажирам понад 50 рейсів повідомили про неможливість подорожі. В аеропорту спостерігався хаос, проблеми із багажем, людям доводиться спати на підлозі.

На день раніше понад 80 рейсів авіакомпанії British Airways було скасовано, це торкнулося близько 12 000 пасажирів. Постраждали та пасажири інших авіакомпаній.

Видання уточнює, що в ніч проти понеділка температура повітря в Лондоні впала до -8.4°С, що стало рекордом за останні 10 років. Найближчим часом метеорологи не очікують на покращення погоди: ночами буде морозно, а вдень спостерігатиметься густий туман.

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