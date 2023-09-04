Туристка в літаку відмовилася помінятися місцями з хлопцем і дуже пошкодувала

Туристка, що сиділа в літаку біля проходу, відмовилася помінятися місцями з хлопцем на середньому сидінні, про що пізніше сильно пошкодувала. На борту він випив кілька літрів рідини та вставав у туалет 4 рази за три години польоту, пише видання Dailystar.

На далеких рейсах багато людей вважають за краще сидіти біля проходу, щоб легко було встати і розім’яти ноги або сходити до туалету. Але у цих місць є один недолік: доводиться постійно рухатися, щоб дати вийти пасажирам які сидять поряд. Одну жінку так розлютив попутник, який часто користувався туалетом, що вона навіть відмовилася поступитися йому дорогою.

Хлопець описав цю дивну ситуацію на форумі Reddit, запитавши, чи був він неправий. У польоті турист випив понад два літри води, через що йому довелося скористатися туалетом чотири рази за три години.

«Нещодавно я летів додому на канікули. Переліт тривав три години. Я читав, що в літаку зневоднення відбувається вдвічі швидше, ніж деінде, тому взяв із собою дві пляшки з водою по 1 літру і вирішив випити їх обидві протягом польоту (слід зазначити, що я досить велика людина і спортсмен). Я забронював середнє місце, оскільки маю обмежений бюджет, і мене не особливо хвилюють прохід чи вікно, і я користувався туалетом чотири рази за час польоту», – написав хлопець на форумі.

Він зазначив, що чим частіше він просив випустити його в туалет, тим більше злилася його супутниця на сидінні біля проходу. «Коли я скористався туалетом утретє, вона запитала мене, чи можу я спробувати залишитися там до кінця польоту, щоб вона могла поспати. Я не поставився до її прохання надто серйозно і продовжував пити воду. Коли я встав вчетверте, вона сказала мені, що я був грубий, не виконавши її прохання. Я сказав їй, що або так, або обмочиться прямо на місці, тому похід у туалет найкращий варіант», – продовжив історію турист.

Жінка, очевидно, припустила, що він має проблеми зі здоров’ям і запитала про це. Хлопець відповів: «Ні, це не твоя справа». А потім запропонував помінятися місцями, щоб не перелазити через неї щоразу під час походу до туалету. Проте туристка відмовилася.

«Вона продовжувала тиснути на мене, і я запропонував покликати стюардесу, бо мені незручно вирішувати цю проблему самостійно. Стюардеса стала на мій бік, але вдома у мене виникли розбіжності із сім’єю щодо цієї ситуації. Дехто казав, що я не зробив нічого поганого, маю право пити воду і не порушую правила, а інші казали, що неввічливо пити стільки води під час польоту, якщо я не зможу її утримати, особливо якщо людина в проході спить. Отже, мені цікаво, чи люди на Reddit вважають мене засранцем чи ні?» – додав хлопець на завершення посту на форумі.

У коментарях більшість людей вважали, що хлопець вчинив зовсім неправильно, випивши так багато рідини за такий короткий переліт. Один користувач написав: «Я думаю, що максимальна кількість разів, коли мені доводилося випускати одну людину, було близько чотирьох. Але це був 15-годинний політ. Автор теми безглуздий і смішний, враховуючи, що переліт тривав лише 3 години, і він не має проблем із сечовою системою». Інша людина додала: «У мене крихітний сечовий міхур, тому я часто ходжу в туалет під час польотів. Тому я бронюю місце біля проходу, коли літаю. Тому що я не засранець, як автор».

Деякі люди зазначили, що хлопець випив небезпечну кількість води. “Бортпровіднику рекомендується випивати чашку (або півпляшки) води за годину польоту”, – пояснив користувач, що працює бортпровідником. «Мене щиро турбує кількість води, яку споживає автор», – написав інший користувач. А ще один навіть попередив: «Автор, токсичність води є цілком реальною і дуже небезпечною. У вас було набагато більше шансів серйозно захворіти через токсичність води, ніж через зневоднення під час тригодинного польоту».

Хоча польоти можуть спричинити зневоднення, перезволоження також буває небезпечним. Водна інтоксикація – або гіпонатріємія – може розвинутись, якщо випити надто багато води за короткий проміжок часу. Малоймовірно, що два літри води за три години викличуть цей стан, але, оскільки це денна норма, немає потреби випивати стільки води за один політ.

Інший коментатор сказав: «Три години в літаку не зневоднюють вас настільки, щоб завдати вам шкоди. Якщо ви плануєте зробити це наступним рейсом, заплатіть за місце біля проходу або приготуйтеся до того, що у вас буде ще один розлючений сусід».